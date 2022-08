Todtnau Hohe Nachfrage nach Holz hält an

Die geringer als in den Vorjahren ausfallende Käferwelle führte zu einem Rückgang an Containerholz. An Bedeutung gewannen Ganzzugverladungen, die große Mengen an Kurzholz-Abschnitte in andere Teile Deutschlands transportierten.

Fördermittel von rund 700 000 Euro

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 117 962 Festmeter durch die FBG Todtnau vermarktet – davon stammen circa 70 Prozent aus den Kommunalwäldern, hieß es in der Versammlung. Im Geschäftsjahr 2021 beantragte die FBG Fördergelder beim Land Baden-Württemberg von über 700 000 Euro für die Waldbesitzer sowie für die FBG selbst. Über 300 000 Euro flossen davon bereits im vergangenen Jahr Die FBG rechnet in diesem Jahr mit den restlichen Förderbescheiden, heißt es in der Mitteilung.

Durch die Erhöhung der Holzverkaufsgebühren zum Januar 2021 konnte die FBG im Geschäftsjahr 2021 den damit angestrebten Überschuss generieren. Der Überschuss wird den Vereinsrücklagen zugeführt und ermöglicht der FBG bei Frachtrechnungen, Polterspritzungen oder Kosten für Lagerplätze in Vorleistung zu treten.

Die Mitarbeiter der FBG berichteten von der aktuellen Holzmarktlage: Nach einem positiven ersten Halbjahr gestalte sich die Holzvermarktung seit Juli zunehmend schwieriger. Ende August hat die FBG immer noch keine Preise für das zweite Halbjahr verhandeln können, da sich vor allem die PZ-Kunden sowohl mit Preisen als auch Mengen bedeckt hielten, hieß es in der Sitzung. Seit Juli sei die Nachfrage nach Frischholz rückläufig, weswegen die Sägewerke ihre Betriebsferien ausgeweitet und die Schichten reduziert hätten.

Beregnungsanlage wurde zeitweise abgestellt

Aufgrund Wassermangels musste die Beregnung amNasslager abgestellt werden, womit eine weitere Möglichkeit des Frischholzabflusses wegfällt. Aufgrund dieser Ereignisse hat die FBG Todtnau zusammen mit weiteren südbadischen Holzvermarktungsorganisationen einen vorübergehenden Stopp im Frischholzeinschlag ausgesprochen. Aktuell sind bei den örtlichen PZ-Kunden noch vertraglich vereinbarte Liefermengen offen, die in den kommenden Monaten ausgeschöpft werden, hieß es.

Das Niedrigwasser im Rhein führe auch zu einer Verknappung von leeren Seecontainern, weshalb auch hier der Abfluss ins Stocken komme. Containerholz könne jedoch wie Käferholz kurz und Käferholz lang auch dank Verträgen mit Neukunden abgesetzt werden.

Holzvermarktung gestaltet sich „schwierig“

Laut Debes gestaltet sich die aktuelle Holzvermarktung schwierig. Nach einem euphorischen Start ins Jahr wirkt sich in der gesamten Branche die nachlassende Baukonjunktur aus und sorgt für angespannte Stimmung. Anders gestaltet sich die Situation im Laubholz, wie Holzer berichtete.

Steigende Nachfragen nach Brennholz, Nutzungseinschränkungen im Laubholz, Kalamitäten und leere Schnittholzlager sorgen für eine hohe Nachfrage bei geringem Angebot, hieß es.

Dies lasse steigende Preise und gute Absatzmöglichkeiten im gesamten Laubholz erwarten.

Im Brennholz und damit konkurrierende Sortimenten sieht Debes eine positive Entwicklung, hier steigen die Preise. So würden aktuell über 40 Euro je Festmeter für K-Holz gezahlt. Der Käferholz-Anfall liegt derzeit ungefähr auf gleichem Niveau wie vor einem Jahr, wurde in der Sitzung mitgeteilt.

Allerdings berichteten die Revierleiter von weniger Käferbefall als erwartet, was auf die Trockenheit rückzuführen sei. Noch sei jedoch nicht auszuschließen, dass sich die Käferwelle auf einen späteren Zeitpunkt verschieben könnte.

...Todtnau ist ein forstwirtschaftlicher Zusammenschluss in Form eines wirtschaftlichen Vereins.

Sie wurde im Jahr 2005 gegründet, um die Interessen der Waldbesitzer im Oberen Wiesental zu bündeln. Zu den Gründungsmitgliedern gehören die Städte Schönau, Todtnau und Zell sowie die Gemeinden Böllen, Fröhnd, Häg-Ehrsberg, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld und Wieden, außerdem die beiden Zusammenschlüsse von Privatwaldbesitzern der FBG Gresgen und der FBG Hinterhag.