Todtnau im TV: Das Fernsehen vor Ort: Die ganze Stadt fiebert mit und wo ist bitteschön diese Nase?

Bernhard „Pi“ Steinebrunner wird verkabelt. Foto: Verena Wehrle

„Wir haben uns zuerst überlegt, wohin das Thema passt“, erzählt Moderator Jens Hübschen. In Bad Münster gibt es einen Alpenverein, von dem ein Mitglied als Stadtpate fungiert. In Todtnau war die Bergwacht der Anknüpfungspunkt, in der wiederum Steinebrunner engagiert ist. „Der Alpenverein, das ist aber schon gemein“, sagt er. „Denn ich bin kein regelmäßiger Alpengänger“, gibt er zu bedenken bei der Überlegung, ob die Punkte später zum Sieg gegen die Gegnerstadt reichen werden. In dieser wurde schon am Vortag gedreht. Ihr Ergebnis wird aber erst später bekannt gegeben.

Der Dreh beginnt

„Kamera an“ ruft dann ein Kameramann nach dem anderen und auch der Spot leuchtet auf die drei Protagonisten. In der neuen Fahrzeughalle der Bergrettungswache will Hübschen den beiden Stadtpaten gleich das Stadtbild übergeben. Zunächst stellt er ihnen Fragen zur Bergwacht und zu Todtnau. Und Pi erzählt ganz ungeniert von seiner allerersten Besteigung eines Fünftausenders, die mal so gar nicht wie geplant gelaufen ist. Die nötige Erfahrung habe er erst danach bei der Bergwacht Todtnau gewinnen können. Und Klaus Eckert schwärmt von den Alpen und von seiner Heimat, dem Schwarzwald. Als Hübschen ihnen dann das Stadtbild übergibt, ist Eckerts Reaktion ziemlich lustig: „Das ist doch deine Nase, Pi.“ Alle lachen.