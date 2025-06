Todtnau: Innenstadt von Todtnau soll attraktiver und belebter werden

Oliver Fiedel hatte schon im Wahlkampf im Jahr 2023 die Belebung des Marktplatzes im Blick. Foto: Verena Wehrle

Keine Parkplätze und Lärm

Auf seine Anmerkung hin, dass viele Besucher der Attraktionen wie Hängebrücke oder Hasenhorn-Coaster nicht in die Innenstadt kämen, entgegnete ihm Claudia Steinhardt von der Hochschwarzwald Tourismus (HTG). Sie hätte viele Rückmeldungen erhalten, dass die Gäste sehr wohl auf dem Weg in die Stadt waren, sie dort aber keine Parkplätze gefunden hätten. Sie hätten außerdem viele Beschwerden erreicht über Verkehr- und Lärmbelästigungen durch Motorräder auf dem Marktplatz.

Besucherlenkung soll angegangen werden

„Das größte Problem ist der Frequenzverlust“, sagte Dirk Nasdala, Vorsitzender des Gewerbevereins. Er regte mehr Öffnungstage an, auch an Sonntagen. Stefan Asal von Datacreate sprach das Thema Besucherlenkung an. So sei es immer das Thema, wie man die Gäste vom Coaster in die Innenstadt bekomme. Bürgermeister Fiedel habe schon länger die Idee, aus dem städtischen Grundstück, der ehemaligen Tankstelle an der B 317, einen „Eyecatcher“ zu machen und damit Besucher in die Innenstadt zu lenken. Auch dazu wünsche er sich durch das Projekt neue Impulse. Die größte Herausforderung sei, die Touristen und Vorbeifahrenden in die Stadt zu bringen, fasste Arens die Wortbeiträge zusammen.

Kommen die Besucher der Hängebrücke auch in die Innenstadt? Dazu gibt es geteilte Wahrnehmungen. Foto: Verena Wehrle

Schon bald trifft sich die nun gegründete Lenkungsgruppe mit Sebastian Bock, Vorsitzender des Wirtevereins, Dirk Nasdala vom Gewerbeverein, einer Amtsleitung aus dem Rathaus, Bürgermeister Oliver Fiedel sowie Claudia Steinhardt von der HTG und geht die nächsten Schritte an.