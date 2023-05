Todtnau Jonas Hoffmann: „Ende einer Ära“

Stadtbild verbessert

Vieles habe sich in Todtnau verändert, seit Wießner 1999 zum Bürgermeister gewählt wurde, heißt es in der SPD-Pressemitteilung. Das lasse sich auch baulich nachverfolgen. Im Sommer locke die Rodelbahn am Hasenhorn, im Winter ziehe es Langlauffans zum Nordic Center am Notschrei. Am Herzogenhorn trainierten sogar die Wintersport-Olympiakader.

Dazu habe sich das Stadtbild seit der Jahrtausendwende sehr zum Guten verändert, wie sich nicht nur rund um das modernisierte Rathaus mit seinem reizvollen Gewölbekeller bemerkbar mache, heißt es weiter in der Mitteilung.