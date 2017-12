Todtnau „Kameraden für immer“

Todtnau (vw). Im Rahmen des Jahreskonzerts der Stadtmusik nahm der Präsident des Vereins, Bürgermeister Andreas Wießner, auch einige Ehrungen vor. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft ehrte er Tamara Schwan, die seit 2013 Kassiererin ist und Tenor-Saxophon spielt.

Für 30-jährige aktive Mitgliedschaft und ihr großes Engagement über 17 Jahre in der Vorstandschaft wurde Silvia Steiger zum Ehrenmitglied ernannt. Unter anderem war sie Ausbilderin auf der Klarinette, die sie spielt.

Ebenfalls 30 Jahre aktives Mitglied ist Christoph Steiert, davon war er 13 Jahre in der Vorstandschaft. Er spielt heute Waldhorn und wurde ebenfalls zum Ehrenmitglied der Stadtmusik ernannt. Als Ehrenmarsch spielten die Musiker an diesem Abend ausnahmsweise nicht „Alte Kameraden“, sondern wie gewünscht das Stück „Kameraden für immer“.

In seinen Ansprachen blickte Bürgermeister Wießner immer wieder auf verschiedene Höhepunkte der 170-jährigen Vereinsgeschichte zurück, besonders auf die Irland-Reise in diesem Jubiläumsjahr. Er zeigte sich außerdem sehr stolz auf die große Jugendkapelle, für die die Todtnauer Jugend mit der Geschwender Jugend fusionierte. Er gratulierte den Jungmusikern, die erfolgreich ihre Leistungsabzeichen ablegten: Max Burgath und Luisa Haller in Bronze, Leonie Daubmann und Konstantin Bernauer in Silber.