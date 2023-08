Todtnau Kinder können im „Bergbau“ spielen

Spielgeräte mit Historie

Der Todtnauer Bauhof unter Leitung von Christoph Schäfer hatte die Spielgeräte abgebaut, den Sand abgetragen, entsorgt und die Begrenzung neu errichtet. Die Metallbaufirma Baschnagel aus Grafenhausen, die spezialisiert ist auf Spielplatzgeräte, hat Ideen und Vorstellungen des Vorstands in Sachen Spielgeräte umgesetzt. Die Kosten belaufen sich auf knapp 80 000 Euro, so Boch. Fachplaner Julian Seidler erklärte den historischen Hintergrund der Spielgeräte: So wurde ein Bergwerksstollen nachgebaut, eine kleine Lore befördert Sand auf Schienen, die Schaukel hängt an einem Metallgestell in Form von Schlägel und Eisen, Handwerkszeug der Bergleute. Für die ganz Kleinen gibt es einen Kletterturm mit Rutsche - auch hier kann Sand befördert werden. Andreas Mack, der den Themenwanderweg Silbersteig im Suggental bei Waldkirch entwickelt hat, hat eine Informationstafel erstellt und sich mit der Geschichte von Todtnauberg als Bergarbeiterdorf befasst. Es gebe hier einen „Schatz an historischen Unterlagen“, so Mack begeistert. Der Name des Spielplatzes „Zur Hasenfron“ geht auf die Geschichte der „Fronerberge“ zurück. Die vom Fürst verliehenen Bergwerke wurden so genannt. In der Nähe des Spielplatzes gab es vor rund 700 Jahren das Bergwerk der Brüder Berchtold und Goettelin Hase.

An „Wurzeln“ heranführen

Ortsvorsteherin Franziska Brünner sagte zur Eröffnung, der Silberbergbau habe die Landschaft, den Ort und die Menschen geprägt. Die Kinder würden spielerisch an diese Wurzeln herangeführt werden. Der Silberbergbau-Spielplatz sei der Anfang von anderen Standorten, die auf die Tradition des Bergbaus in Todtnauberg, wie den „Radschacht“, heute Radschert, Bergwerkshalden und Grubeneingänge hinweisen.