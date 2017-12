Todtnau Klassisch, modern und weihnachtlich

Radschlagende Nikoläuse, kleine Ballettmäuse oder tanzende Eichhörnchen, zum Adventskonzert der Musikschule Oberes Wiesental am Sonntagnachmittag gab es nicht nur musikalische Darbietungen. In der Aula im Haus des Gastes in Todtnau war jeder Platz besetzt, als die Kinder der Ballettklassen unter der Leitung von Aurelia von Poloczek ihre Ballettkünste vorführten.

Todtnau (jä). Die Tanzleiterin selbst machte begeistert mit, und dass ihr die Arbeit mit den Schülerinnen Spaß macht, merkte man bei jedem Schritt. Viel Applaus der anwesenden Eltern und Geschwistern war den Akteuren sicher. Im Haus des Gastes, wo die Zuhörer später bis in den Flur hinaus standen, gab es, wie im Gewölbekeller des Rathauses, aber auch musikalische Kostproben der kleinen und größeren Musikschüler, die neben klassischen Stücken von Bach, Beethoven, Mozart oder Händel auch Weihnachtslieder spielten oder sangen.

Der Gewölbekeller unterm Rathaus bot den richtigen Rahmen für das Musikschulorchester, das den Anfang einer Reihe schöner und sehr unterschiedlicher musikalischer Darbietungen machte. Es folgten Gesangseinlagen, Flötenkonzerte, kleine Einzelmusikerinnen mit Akkordeon oder Klavierspieler mit Hut, Darbietungen auf Geige, Trompete oder am Schlagzeug – kurz, eine vielfältige Palette an Musik und Instrumenten und ganz unterschiedliches Können wurden hier gezeigt. Viele Proben waren vorher zu absolvieren und Mut gehörte dazu, sich auf die Bühne zu stellen und vor großem Publikum sein Können darzubieten. Doch die kleinen und größeren Schüler traten bravourös und locker auf und erhielten auch viel Applaus für ihre Künste.

Die Musikschule Oberes Wiesental, deren Leiterin Sigrid Asal die große Schar an Zuhörern in beiden Räumlichkeiten begrüßte, bietet mit 17 Lehrkräften mehr als 200 Schülern Musikschulunterricht. Seit ihrer Gründung 1978 ist sie fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Todtnau und Umgebung. Ein breit gefächertes Musikschulangebot reicht von Musikgarten und musikalischer Früherziehung über SBS (Singen-Bewegen-Sprechen) in den teilnehmenden Kindergärten, Ballett, Gesang und Instrumentenkarussell bis zum Einzel- und Gruppenunterricht auf zahlreichen Instrumenten. Aber auch Gesang und Songwriting werden unterrichtet. In Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental haben Schüler der Klassen 5 und 6 die Möglichkeit, am Musikunterricht der Bläserklasse teilzunehmen.

Weitere Infos: www.musikschule-obereswiesental.de.