Todtnau Abenteuerliche Klettertour in den Alpen

Rückblick

Neben den regelmäßigen Vereins-Klettern am Schwimmbadfelsen und am Klingelefesen, waren es vor allem die Ausflüge, die für gute Erinnerungen sorgten, so der Verein. Besonders der Jugendausflug auf die Hohfläsch-Hütte im Wägital ließ die Herzen höher schlagen. Eindrückliche Fotos untermalten den Bericht von der abenteuerlichen Tour. Mehr als einmal mussten sich die Teilnehmer gegenseitig mit dem Seil sichern, schließlich wollten alle auch wieder wohlbehalten zur Hütte zurück.

Etwas weniger abenteuerlich, aber deswegen nicht weniger schön war auch der Ausflug zum Jahresabschluss, der zu den Spitzköpfen am Lac du Schiessrothried in den Vogesen führte.