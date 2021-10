Todtnau Konzept überzeugt die Jury

Das „BoriS-Berufswahl-Siegel Baden-Württemberg“ ist ein Zertifizierungsverfahren für Schulen, die im Themenbereich Berufsorientierung über die geforderten Standards in den Bildungsplänen und Verwaltungsvorschriften hinausgehen.

Neu in Todtnau war unter anderem der Themenbereich „Verantwortung“ in Klasse 7; hier gilt es, sich im sozialen Bereich zu engagieren. So ist hier das Alten- und Pflegeheim Todtnau mit im Boot, auch in der Grundschule oder beim Tierarzt können jeweils Erfahrungen gesammelt werden, ebenso als Sanitätshelfer und Buscoach. Alle 260 Schüler der Klassen 5 bis 10 müssen verpflichtend an diesem Projekt teilnehmen und erhalten zum Abschluss eine Mappe, in der alle Urkunden und Zertifikate, die während der Praktika gesammelt wurden, aufgeführt sind. Die Schüler lernen zudem, wie man Bewerbungen schreibt und suchen sich ihre Betriebe dann selber aus.

„Jeder soll einen Ausbildungsplatz bekommen“, betont Nicole Robold und ergänzt: „Das Projekt bringt wirklich etwas.“ Auch berichten Eltern in der Schule über ihre Berufe oder ehemalige Schüler erzählen von ihren Erfahrungen. Neu sei auch das sogenannte „Speed-Dating“, bei dem Achtklässler die Schüler der siebten Klasse über die verschiedenen Themen aufklären.