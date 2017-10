Todtnau Kupferdiebe in der Lagerhalle

Todtnau. Unbekannte Täter haben aus einer Lagerhalle in der Fridolin-Wißler-Straße eine größere Kiste mit Kupferkabeln im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Sie drangen zwischen Samstag- und Dienstagnachmittag über die Haupteingangstür in die als Lager genutzte ehemalige Fabrikhalle ein und brachen dort mehrere Türen auf. In einem Raum zerstörten sie einen Stromzähler und öffneten den Schaltschrank für die dortige Photovoltaikanlage. Hierbei richteten sie beträchtlichen Schaden an. Die Täter dürften ein Fahrzeug am oder in unmittelbarer Nähe des Tatorts abgestellt haben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 07673/88900).