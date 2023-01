Todtnau Lautstarker Start in die Fasnacht

Am Dreikönigstag waren die Blätzlenarren noch in zivil unterwegs und dennoch an ihren grünen Mützen und roten Tüchern zu erkennen. Wenn sie an Umzügen die Karbatschen schlagen, dann im Häs und mit Maske. Das beschränkte Sichtfeld durch die Maske stelle dabei jedoch kein Problem dar, wie Jürgen Wehrle informiert. Und die Zuschauer werden von den anderen Narren in einen sicheren Abstand gebracht. Passiert sei an einem Umzug in all den Jahren noch nichts.

Weitere Informationen: Ein kurzes Video zum Karbatschenschlagen in Todtnau sehen Sie auf der Facebookseite „Die Oberbadische – Weiler Zeitung – Markgräfler Tagblatt.“ Der nächste große Termin der Todtnauer Fasnacht ist das Guggeninferno der Los Crachos am 21. Januar, ihr Jubiläumsfest.