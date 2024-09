Todtnau: Mehrere Windradflügel werden gleichzeitig transportiert

In dieser Woche gehen die Schwertransporte der Windradflügel und Stahlbeton-Röhren zum Windpark an der Holzschlägermatte weiter. Der Unterschied: Am heutigen Dienstag fahren gleich mehrere Flügel zur gleichen Zeit, jedoch an unterschiedlichen Stellen. Das bedeutet wiederum Stau in und rund um Todtnau in doppelter Ausführung. Laut Wochenplan der Transportfirma Setreo, der jedoch recht ungenau ist, fährt am heutigen Dienstag ab 9 Uhr sowohl ein Flügel von Muggenbrunn zur Holzschlägermatte als auch ein weiterer Flügel vom Freibad Todtnau bis nach Muggenbrunn. In der Nacht ist dann eine Leerfahrt vom Windpark bis nach Feldberg geplant. Für Mittwoch, 18. September, ist ein weiterer Schwertransport von Muggenbrunn zur Holzschlägermatte angekündigt, in der Nacht eine weitere Leerfahrt zurück. Am Donnerstag soll ein Windradflügel vom Feldberg bis zum Freibad-Parkplatz Todtnau transportiert werden. Am Freitag soll dieser Flügel bis nach Muggenbrunn weiterreisen.