Todtnau Mittagstisch ist ein Stück Heimat

Lustig, gesellig, aufgeschlossen dem Nächsten gegenüber, aber auch besinnlich und nachdenklich – so zeigte sich eine Gemeinschaft, die sich schon über 18 Jahre allwöchentlich zum DRK-Mittagstisch trifft. Es war ein Anliegen Hubert Bauers, langjähriger Leiter der DRK-Ortsgruppe Todtnau, dass alte Menschen einmal in der Woche im gepflegten Rahmen zusammenkommen. „Denn kein Mensch hat es verdient“, so seine Ehefrau Sophia Bauer, die diesen Gedanken mit Leben erfüllte, „dass er isoliert Zuhause verkümmert.“

Todtnau (aq). Es ist ein gesellschaftliches Projekt, das der im Geiste von Adolph Kolping verankerte Bauer an den Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen der älteren Generation orientiert wissen wollte. Dieser Ausgangspunkt wurde bei der Begegnung am Mittwoch im Dorfgasthaus „dasrößle“ in Geschwend von einer Besucherin mit den Worten „wir freuen uns schon am Sonntag auf den Mittagstisch und das Programm“ bestätigt. Die regelmäßige Zusammenkunft kann als beispielhafte und wegweisende soziale Aktion bezeichnet werden.

Denn was 1998/1999 mit 18 Gästen im Todtnauer Gasthaus „Bären“ begann, ist zwischenzeitlich auf bis zu 40 Teilnehmer angewachsen. Im Rotationsprinzip trifft man sich in zehn Gasthäusern. Maßgeblich zum Gelingen der kontinuierlichen Begegnungen trägt Sophia Bauer bei, die wie ihr verstorbener Mann für ihre sozialen Aktivitäten mit der Bürgermedaille der Stadt Todtnau ausgezeichnet wurde.

Die gute Seele der Runde benötigt keine großspurigen, plakativen Konzeptionen, man spürt, dass ihr Dreiklang von Humor, Gesang und Besinnung bei den Besuchern großen Widerhall findet. „Hier sind alle gleich, wir sind alle alt, haben mehr oder weniger Gebrechen, der frühere berufliche und gesellschaftliche Status ist nicht von Interesse“, unterstreicht sie den interreligiösen und offenen Rahmen der 50 Zusammenkünfte im Jahreskreislauf.

„Wir vergessen die Alltagssorgen, freuen uns auf das gute Essen, genießen die Kontakte“ – so die Aussage von zwei Frauen, die die segensreiche Einrichtung von Beginn an begleitet haben. Dazu haben auch die Wirtsleute beigetragen, die ohne Wenn und Aber den Mittagstisch erst ermöglichen, lobt Sophia Bauer das Engagement der beteiligten Gastronomie.

„Der Mittagstisch – für alle ein Stück Heimat“, dieser Grundsatz trug auch diese Woche die Zusammenkunft in Geschwend. Witze, Anekdoten, besinnliche Vorträge zum Advent und gemeinsam gesungene Lieder bereicherten das Treffen. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist, dass Besucher der Runde Aufgaben übernehmen, die sie während der Woche vorbereiten, erläuterte Sophia Bauer den Ablauf der Veranstaltungen. Hierzu zählt auch das Gebet zum Mittagessen. Eingebettet in den Jahreszyklus sind anfallende Fest- und Feiertage sowie Ausflüge.

Der nächste Mittagstisch findet am heutigen Mittwoch, 13. Dezember, um 12 Uhr im Gasthaus „Hirschen“ in Brandenberg statt. Wie üblich sind Abholdienste eingerichtet. Weitere Infos bei Sophia Bauer (Tel. 07671/468).