Todtnau Musikabitur unter schwierigen Umständen

Maria Wicht, Giuseppe Porgo und Arne Marterer erteilten etliche Zusatzstunden sowohl online als auch in Präsenz, wobei auch die Fasnachtsferien und die Wochenenden genutzt wurden. Bei den Präsenzproben wollte man kein Risiko eingehen, deshalb wurde mit viel Abstand und trotz frostigen Temperaturen offenen Fenstern geprobt.

Die Prüfungen fanden Mitte März im Gymnasium Schönau statt. Neben der Praxis gehörte dazu auch ein musiktheoretischer Teil mit Gehörbildung, Akkord-, Intervall- und Rhythmusschulung. Die Prüflinge hörten zwei Werkausschnitte, die sie der jeweiligen Epoche zuordnen sollten und mussten die Satztechnik, Form und Besetzung bestimmen. Des weiteren mussten sie einen Tonsatz schreiben.

Für die praktische Prüfung hatten die Abiturienten mit ihren Instrumentallehrern ein 15-minütiges Programm aus zwei Wahlstücken und einem Pflichtstück vorbereitet. Hierbei wählten die Schüler anspruchsvolle Literatur wie „Madrigal“ von Gaubert, „Konzert für Flöte in C-Dur“ von Getry, „Barcarole und Tarantella“ von Melique, „Sonate in F-Dur“ von Händel, „Aria“ von Bozza oder „Chanson et Passepied“ von Rueff. Begleitet wurden alle Abiturienten von Arne Marterer am Klavier. In einem zehnminütigen Prüfungsgespräch wurden den beiden Flötistinnen Fragen zum Pflichtstück „Kleine Nachtmusik“, das sie acht Wochen vor dem Prüfungstermin erhalten hatten, gestellt.

Die Prüfungen fanden mit Maske und Abstand statt. Für den praktischen Teil mussten alle Teilnehmer einen negativen Coronatest vorweisen. „Für mich war das in Ordnung mit den Corona-Vorschriften, da man sich schon etwas an die Masken und alles gewöhnt hat, aber ich hätte es schöner gefunden, wenn man normalen Unterricht hätte machenkönnen“, so Leonie Daubmann.

Diesen Teil des Abiturs haben alle Prüflinge nun sehr erfolgreich hinter sich gebracht. Auf den „normalen“ Unterricht an der Musikschule müssen die Schüler jedoch leider immer noch warten. Für die Abiturienten stehen im Mai nun erst einmal noch die schriftlichen Abiturprüfungen der anderen Fächer auf dem Programm.