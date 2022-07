Todtnau Musikschüler präsentieren ihr Können

Todtnau. Bei Sommerwetter konnte die Musikschule Oberes Wiesental auch in diesem Jahr ihren Musikschultag in Todtnau unter freiem Himmel durchführen. Im Pavillon am Rathaus wurde am Samstag bereits um 10 Uhr der erste Konzertteil vom Streicherensemble der Musikschule unter der Leitung von Iliana Schierer eröffnet. Mit Unterstützung aus den Bläserklassen sowie Aline Gloth und Arne Marterer am Klavier versetzten sie die Zuhörer mit dem James Bond-Theme gleich zu Beginn in Spannung, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Mit Palladio von Jenkins im Concerto Grosso-Stil und dem Walzer von Schostakowitsch rundeten sie einen gelungenen Auftritt ab.