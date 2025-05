Todtnau: Nahwärmekunden entsetzt über Preiserhöhung – EOW wehrt sich

Sparte Nahwärme nicht kostendeckend

EOW-Kunde Richard Zahoransky spricht in seinem Schreiben von einem „Schock“ und von Erhöhungen von 45 bis 47 Prozent in den ihm bekannten Fällen. EOW-Geschäftsführer Johannes Heitzler zeigt in seiner Antwort an Zahoransky sowie im Gespräch mit unserer Zeitung „maximales Verständnis“. Die Entscheidung sei nicht leichtfertig getroffen worden, sondern sei wirtschaftlich und technisch notwendig gewesen.

Die Hackschnitzel-Heizzentrale der EOW wurde 2009 eröffnet. Foto: Archiv/Verena Wehrle

Schon seit Jahren sei die Nahwärmeversorgung in Todtnau nicht kostendeckend. Er habe nie abgestritten, dass die Erhöhung nun sehr hoch sei, aber man müsse auch berücksichtigen, wo man herkomme: Das Preisniveau sei vor der Erhöhung schon sehr niedrig gewesen. Und: Noch heute sei der Brutto-Wärmepreis der EOW um fast 20 Prozent günstiger als der durchschnittliche Wärmepreis in Baden-Württemberg, macht Heitzler deutlich.