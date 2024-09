Todtnau: Naturpark feiert Doppel-Geburtstag

Seit Anfang an dabei

Todtnau ist seit 1999 Mitglied im Naturpark, also von Beginn an, erzählte Bürgermeister Oliver Fiedel stolz. Der Naturparkmarkt sei in der Stadt zu einer Traditionsveranstaltung geworden. Der erste fand dort 2008 statt, gemeinsam mit der Einweihung des neuen Rathaueses, erinnerte Fiedel. Seit 2018 werden die Todtnauer Märkte von der Hochschwarzwald Tourismus organisiert.