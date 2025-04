Todtnau: Neue Bäume zum Stadtjubiläum

Der Jubiläusmwald

Weitere Baumpflanzungen sollen im Rahmen des Stadtjubiläums getätigt werden – ein Jubiläumswald unter dem Motto „1000 Jahre – 1000 Bäume“ soll entstehen. Dabei haben die drei Firmen Zahoransky, Bürstenfabrik Keller und Bürstenfabrik Sättele jeweils 250 Bäume gespendet. Weitere 150 Bäume kamen bis jetzt von Bürgern zusammen. Weitere Spenden – pro Baum zehn Euro – seien willkommen, so die Stadt. Ein Großteil der Bäume werden unweit des Brandfelsens an den Walter-Wagner-Weg angrenzend gepflanzt. Die symbolische Anpflanzung des Jubiläumswaldes gemeinsam mit den Sponsoren findet am kommenden Dienstag statt.