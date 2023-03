Todtnau Neues aus dem Bürstenmuseum

Digitalisierung geht voran

„Die Digitalisierung unseres Museums schreitet voran“, so Thoma. „Wir sind in der Zwischenzeit in der App Museum Stars aufgenommen, auf allen wichtigen Social-Media-Kanälen vertreten und haben einen eigenen Videokanal auf Youtube eingerichtet“, erzählt er. „Die Digitalisierung bedeutet für mich in erster Linie, unsere Exponate und die Geschichte auch außerhalb des Museums erlebbar zu machen und Besucher auf diese Weise zu uns ins Museum zu locken.“

Im Museum selbst würden dann die Museumsguides die Führung übernehmen. Darin seien die kompetenten und authentischen Guides, die Mitglieder im Verein sind, unschlagbar und jeder noch so modernen künstlichen Intelligenz weit überlegen, so der Vorsitzende des Kulturhaus-Vereins in seiner Mitteilung.