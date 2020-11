Todtnau Neuplanung soll ein Zeichen setzen

Die jetzige Variante orientiere sich in der Größe am Bestandsgebäude und verzichte auf Eingriffe in den rückwärtigen Hang, erläuterte Bauamtsleiter Klaus Merz in der Sitzung am Donnerstag. Die dahinter stehende Idee sei ein „Schwarzwaldhof“. Vorgesehen sei kein Flachdach, sondern eine markante Dachkonstruktion, mit der man ein Zeichen zu setzen gedenke. „Die Leute sollen sehen: Da ist was, wo man hingehen könnte“, sagte Merz.