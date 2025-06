Todtnau: Niklas Eckert ist neuer Vorsitzender Bergwacht

Rückblick: Die Alarmierungen sind im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen, insbesondere in den Wintermonaten. Auch personell gab es Bewegung: Zwei neue aktive Einsatzkräfte verstärken nun das Team. Zudem traten zahlreiche neue Anwärter bei, deren Prüfungen überwiegend noch bevorstehen.

Naturschutz: Im Bereich Naturschutz setzte die Ortsgruppe wichtige Akzente. So wurde eine Hurstaktion am Fahler Wasserfall mit Unterstützung einer Firma vorgenommen. Weiterhin wird am Natura-2000-Managementplan für das Vogelschutzgebiet Südschwarzwald mitgearbeitet.