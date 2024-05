Fridolin Kunz (CDU) erkundigte sich, ob rund um Herrenschwand mit projektierten und geplanten Windrädern durch Fröhnd und Gersbach eine „Überlastung“ der Ortschaft gegeben sei. Das verneinte der Verbandsdirektor. Da Wilske in seinen Ausführungen sehr allgemein blieb und zudem völlig unzureichendes Kartenmaterial an die Wand warf, verließen die ersten Zuhörer die Silberberghalle. Wilske versicherte, dass „die Themen Mikroplastik, Wasserquellen und Schattenwurf nicht neu sind“. Das Problem Bodenverdichtung reduzierte er auf einen „Promillbereich“. Auf die Frage von Todtnaubergs Ortsvorsteherin Franziska Brünner, wie das Problem Schattenwurf simuliert werde, antwortete Wilske, das sei Sache des Projektbetreibers, also eines ausführenden Energieversorgers.