Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sucht die Polizei Zeugen. Das war passiert: Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, warf laut Polizeibericht ein Unbekannter eine Flasche mit Öl vor einen einsatzbereiten Notarztwagen. Dieser hatte in der Meinrad-Thoma-Straße/Einmündung Fridolin-Wißler-Straße auf einem Abstellplatz gestanden. In der Nacht erfolgte keine Alarmierung des Einsatzfahrzeuges. Am Montagmorgen wurde die zerbrochene Glasflasche vor dem Notarztwagen festgestellt. Der Polizeiposten Oberes Wiesental sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Sie sollen sich unter Tel. 07673/88900 melden.