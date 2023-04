Todtnau als Heimat

Der 48-jährige wohnt mit seinen zwei Söhnen und seiner Frau in Todtnau-Aftersteg. „Todtnau ist meine Heimat, mit der ich mich eng verbunden fühle. Hier bin ich aufgewachsen, hier wohne und lebe ich nun glücklich mit meiner Familie“, so Fiedel. Er kandidierte schon einmal als Bürgermeister – 2009 in Zell, wo seine Frau herstammt.

Fiedel erlernte den Beruf des Assessors des Forstdienstes, arbeitet aber nun als Geschäftsführer und Prokurist der Seger-Elektro GmbH in Todtnau/Schopfheim.