Todtnau Olympia-Stars und „Frau Wäber“

Tanz und Akrobatik zeigt am Nachmittag gleich zwei Mal „We move“ aus Kehl. Auch die Black Forest Line Dancers aus Karsau treten auf, ebenso die Trachtengruppe Häg-Ehrsberg.

Hansy Vogt tritt als „Frau Wäber“ auf

Über einen können sich die Festbesucher ganz besonders freuen: Der Schwarzwaldbotschafter persönlich – Hansy Vogt – kommt nach Todtnau und tritt am Sonntag ab 16 Uhr als Comedy-Figur „Frau Wäber“ auf. Der Publikumsliebling ist bekannt aus Funk und Fernsehen sowie als Frontsänger der „Feldberger“. Als weiteren Höhepunkt werden in der Ankündigung des Vereins die „VollXrocker“ genannt. Sie seien die Partyband schlechthin und rocken jedes noch so große Volksfest. Sie stehen ab 17 Uhr auf der Todtnauer Bühne.

Doch neben dem Bühnenprogramm hat das Fest auch abseits des Marktplatzes so einiges zu bieten: Am Sonntag findet von 11 bis 17 Uhr wieder der beliebte Kunsthandwerkermarkt mit rund 20 Ausstellern statt. Auch Pit Pete zieht mit mehreren Instrumenten durchs Städtli. Die beliebte Spielstraße für Kinder wird es ebenfalls wieder geben. Die Handballer laden wie gewohnt zur Wurfgeschwindigkeitsmessung mit Gewinnen ein. Auch ein Kinderkarussell und Ballonwerfen wird geboten. Neu ist das Fotoshooting mit Verena Wehrle von „Herzfenster-Foto“ in einer besonderen Kulisse am Sonntag. An 21 Ständen bieten Vereine und Institutionen eine Auswahl an Speisen und Getränken sowie ein buntes Programm an. Für Erwachsene wird wieder ein Eintritt von einem Euro erhoben, um die Kosten zu decken.