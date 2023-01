Todtnau. Mit politischen Parolen wurde der öffentliche Pavillon auf dem Rathausplatz in Todtnau von Unbekannten mit grüner und schwarzer Farbe beschmiert. Dies wurde der Polizei am Montag, 16. Januar, gemeldet. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Freitag, 13. Januar, und Montag, 16. Januar. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Pavillons gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oberes Wiesental (Tel. 07673/88900) in Verbindung zu setzen.