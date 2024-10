Todtnau: Pflegeheim: Nach langer Bauzeit folgt die Freude

Ein steiniger Weg

Doch bis es so weit war, war es ein langer, steiniger Weg mit „vielen Überraschungen“, wie Bauamtsleiter Klaus Merz im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Es habe viele Dinge gegeben, die man im Vorfeld völlig anders eingeschätzt habe, vor allem im Bereich der Elektronik oder beim Zustand des Bestandsgebäudes, so Merz. Auch die Kosten seien wesentlich höher ausgefallen als noch 2019 in der Planung vorauszusehen war. Die rund sieben Millionen Euro Kosten trägt vollumfänglich die Stadt. Corona und das weltpolitische Geschehen hätten die Preise schließlich nach oben getrieben. Diese Krisen hätten wiederum auch ein Jahr Bauzeit gekostet, sagt der Bauamtsleiter. So musste man etwa die Baustelle in der Coronazeit wegen den Beschränkungen erheblich zurückfahren. „Doch das Ergebnis ist sehr gut geworden und es sind alle zufrieden“, betont Merz.

Die Bauabschnitte

Zwei umfangreiche Bauabschnitte prägten die langen Sanierungsarbeiten. Der erste Abschnitt beinhaltete vorwiegend den Anbau in südlicher Richtung mit Verlegung des Haupteingangs an die Spitalstraße und die Schaffung neuer Verwaltungsräume mit zeitgemäßen Arbeitsplätzen. Im zweiten großen Bauabschnitt wurde der bisherige Altbau zur Feldbergstraße hin so umgestaltet, dass der ehemalige Eingangsbereich zu Bewohnerzimmern umgebaut und der „Mittelbau“ mit den Speisesälen generalsaniert wurde. Der Anbau neuer Balkonanlagen auf der Ost- bzw. Westseite des Gebäudes wertet das Gebäude erheblich auf. Aber auch die am Pflegeheim angedockten Räumlichkeiten der örtlichen Rettungseinrichtungen DRK und Bergwacht wurden weiter optimiert. So entstanden etwa neue Garagen für die Rettungsfahrzeuge oder ein neuer zeitgemäßer gemeinsamer Schulungsraum.