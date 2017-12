Todtnau Premiere in Präg

Todtnau-Präg (jä). Eine gelungene Premiere gab es am Samstag im Gletscherkessel: Der erste Weihnachtsmarkt fand rund ums Präger Gemeindehaus statt, und die 14 Aussteller hatten schöne selbst gemachte Geschenkartikel im Angebot. Neben Schnaps und Schmuck, Kerzen und Kuschelbären, Krippen aus Holz oder Herzen aus Eisen gab es für die Besucher Feuerzangenbowle, Glühwein, Raclettebrötchen, Gulaschsuppe und Grillwürste und viele Torten in der Kaffeestube der Damen vom Stopfgarnclub.

Die Präger Vereine hatten sich zusammengetan, um diesen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. Und das war – im wahrsten Sinne – gar nicht so einfach, denn am Aufbautag stürmte es dermaßen, dass die Stände fast wegflogen. Die Gletschergeister, die Trachtenkapelle, die Feuerwehr und die Skizunft Präg hatten an ihren Ständen Leckeres für den Gaumen zu bieten. „Solch eine Veranstaltung hängt sehr vom Wetter ab“, sagte Markus Waßmer, Vorsitzender der Skizunft Präg, der sich über die Schneeflocken freute, die der Himmel auf den kleinen, feinen Weihnachtsmarkt schickte. Und am prasselnden Lagerfeuer in der Mitte des Platzes konnte man sich schön aufwärmen.