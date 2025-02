Todtnau: Räte drängen bei Windkraft

Bürgermeister Oliver Fiedel sagte, dass er und Bauamtsleiter Klaus Merz Ansprechpartner seien, für die Organisation von Veranstaltungen sei dies Hauptamtsleiterin Tanja Lorenz. Fiedel berichtete, er stehe in Kontakt mit Jakob Lenz vom „Forum Energiedialog“. Dieser habe eine interkommunale Podiumsdiskussion mit Gegnern und Befürwortern der Windkraftanlagen vorgeschlagen, die Fiedel jedoch als verfrüht ansieht. (Info: Das Land Baden-Württemberg geht auf den Bedarf nach Information und Dialog ein, mit dem Forum Energiedialog (FED) bietet es den Kommunen Leistungen wie Beratung, Moderation von Veranstaltungen und Mediation an.)

Zudem stehe man mit „endura kommunal“ in Verbindung. Diese sei ein Ansprechpartner „für Kommunen, die Energie nachhaltig, effizient und zukunftsweisend nutzen wollen“, wie auf deren Website zu lesen ist. Sie begleitet Kommunen bei nachhaltigen Energieprojekten und deckt die fachliche Seite ab. Fiedel hält eine Klausurtagung/einen Workshop für geeignet. Hier könnten die unterschiedlichen Meinungen vorgetragen werden, Zeitplan sei das erste Halbjahr. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Steffen Lehr, kritisierte, dass der Antrag in der Sitzung nicht behandelt wird, beziehungsweise nicht auf der öffentlichen Tagesordnung stand, denn das Thema hätte die Bürger interessiert. Es solle in der nächsten öffentlichen Sitzung beraten werden, so Lehr.