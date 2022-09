Todtnau Risiko wird mit Klimakrise größer

Ein Blick in Nachbarregionen zeigt, dass auch hier die Wälder brennen. Im Osten Deutschlands, in Brandenburg und Sachsen, hatten die Feuer mitunter wochenlang gewütet. Doch wie ist die Lage in der Region? Berger weiß: „Das Waldbrandrisiko wird bei uns als gering eingeschätzt.“ Mehrere Faktoren, etwa das Klima, spielen bei dieser Beurteilung eine Rolle. „Das Klima im Oberen und Kleinen Wiesental ist – trotz Trockenheit – doch deutlich kühler als beispielsweise im Markgräfler Land oder in der Rheinebene.“ Als weiterer wichtiger Faktor gelte die Baumartenzusammensetzung. Kiefernwälder, wie es sie ortsweise etwa in der Rheinebene oder in Ostdeutschland oftmals in Reinbeständen gibt, seien deutlich feueranfälliger als die hier verbreiteten Buchen- und Fichtenmischwälder, erklärt die Sachgebietsleiterin. „In strukturreichen Wäldern, also dort, wo viele Mischbaumarten und verschiedene Altersstufen der Bäume auf kleiner Fläche stehen, ist das Waldbrandrisiko zusätzlich deutlich geringer.“ Einer der gefährdenden Faktoren, der im Wesentlichen für zahlreiche Brände in Nord-Ostdeutschland verantwortlich ist, ist die Munitionsbelastung im Boden, beispielsweise auf ehemaligen Truppenübungsplätzen. Bei heißen Sommertemperaturen komme es dort oft zur Selbstentzündung von Munition im Boden und als Folge zum Waldbrand, erklärt Berger. Für den Forstbezirk Todtnau spiele dieser Faktor keine Rolle.