Todtnau Schnelles Internet für 320 Haushalte

Er lobte die Umsicht aller am Bau Beteiligten und deren Umgang mit manch harscher Kritik. Kritikern gab Wießner zu bedenken, dass Todtnau mit einer Fläche von 7000 Hektar gerade mal um die Hälfte kleiner als Freiburg sei, aber mit 4900 Einwohnern längst nicht an die 230 000 der Stadt Freiburg heranreiche. Viele Kilometer Leitungen müssten also zu wesentlich weniger Haushalten verlegt werden. Und diesen Kraftakt könnten kleine Gemeinden und Städte gewiss nicht ohne die Hilfen des Kreises und des Landes stemmen.

Topografie spielt eine große Rolle

Er habe wie Fridolin Kunz und Franziska Brünner sehnsüchtig auf den Tag des Baubeginns gewartet. Brünner betonte, „wie wichtig die digitale Anbindung“ vor allem für Menschen sei, die Daten hinaus in die Welt verschicken müssen. Auch in der Vermarktung des Ortes habe diese Erkenntnis große Bedeutung. Lob verdiene die Rücksicht der Planer auf die topografischen Anforderungen in einer Gebirgsregion wie Todtnauberg, auf Biotope und andere Schutzgebiete. Und schließlich habe sie „das zähe Ringen um die richtige Trasse“ bewundert, mit dem das Projekt in felsigem Umfeld vorangetrieben wurde. Brünners Amtskollege erinnerte daran, dass das Projekt in seinem Ortsteil nicht gänzlich unumstritten gewesen sei. „Wir hatten wahnsinnig viele der von Andreas Wießner beschriebenen guten Straßen“, sagte Fridolin Kunz. Am Anfang habe es doch auch böse Worte gegeben, die erst abflauten, als zu sehen war, was am Ende daraus wird. Und jetzt, nachdem fast alle einen Hausanschluss geordert haben, überwiege zusehends die Freude am Anschluss an die Datenautobahn.

Fünf Jahre Planung und Bau gingen voraus

„Fünf Jahre Planung und Bau liegen hinter uns, die Kernstadt – die wie Zell und Schönau bis 2026 überbaut werden soll – liegt noch vor uns“, sagte Paul Kempf über den Stand der Projekte im Oberen Wiesental, in deren Mittelpunkt „stets die Belange der Einwohner“ stünden. „Glasfaser verlegen können sicherlich viele. Wir als kommunales Unternehmen können aber damit punkten, dass wir auf die Belange der Kommunen eingehen“, fuhr Kempf fort, um dann Fakten und Zahlen aufzutischen: 900 000 Euro ungefähr investiere der Zweckverband in das fünf Kilometer lange Netz in Aftersteg, an das etwa 80 Haushalte angeschlossen werden. Der Ausbau in Aftersteg werde vom Land mit knapp einer halben Million Euro bezuschusst. „Und da muss man nicht lange drumherum reden: Ohne die Förderung wäre alles nichts.“

Auch oder gerade nicht in Todtnauberg, wo zehn Kilometer Leitungen verlegt werden für etwa 240 Hausanschlüsse. Allerdings steigerte sich das Investitionsvolumen wegen der Weitläufigkeit auf das Vierfache, also auf rund 1,9 Millionen Euro. Die Förderung des Landes beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro.