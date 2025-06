Todtnau/Schönau: Jugendzentren werden wieder geöffnet

Unsere Empfehlung für Sie Schönau Jugend im Fokus Schönau, Todtnau und Zell suchen gemeinsam nach einer Lösung für die Jugendbetreuung.

Regelmäßiges Angebot

In Todtnau soll das Jugendzentrum dann montags und mittwochs öffnen, in Schönau dienstags und donnerstags. Freitags öffnet es im 14-tägigen Wechsel, eine Woche in Todtnau, die nächste in Schönau. In der Sitzung sei deutlich geworden, dass man in Sachen Jugendarbeit wieder eine Konstanz erhalten wolle, so Fiedel.

Damals hätten nur sehr wenige Kinder das JUZ besucht. Die unregelmäßigen Öffnungszeiten sind dabei als möglicher Grund genannt worden. „Wir möchten hier wieder eine Regelmäßigkeit schaffen und für mehr Kinder attraktiv werden“, sagt der Bürgermeister.