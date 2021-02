Todtnau Sein Beruf ist sein Hobby

Seit Anfang 2019 ist nun auch Thomas Ahne, Anästhesist und Notfallmediziner, im GZT dabei. Er wird im Sommer, wenn er die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin absolviert hat, als Teilhaber und Nachfolger von Thomas Honeck die Praxis übernehmen. „Ich werde als Arzt noch ein wenig dabeibleiben“, sagt Thomas Honeck, aber irgendwann wolle er dann auch aufhören. „Vor dem 80. Lebensjahr“, merkt er lachend an, „was soll ich denn auch den ganzen Tag machen?“ Sein Beruf sei sein Hobby.

Früh im Leben stand für den Arztsohn, der in Furtwangen als eines von sieben Kindern geboren wurde, fest, dass er ebenfalls Arzt werden wollte. Er studierte und promovierte in Freiburg, heiratete 1973 seine Frau Ursula, die er schon aus Schulzeiten kannte und die ihn fortan in der Praxis unterstützte.

1979 übernahm Thomas Honeck die Praxis von Georg Schubert in Todtnau, in der er allein bis zur Gründung des GZT im Jahr 2005 tätig war. Sohn Martin und Tochter Andrea kamen 2011 und 2013 dazu, Sohn Christian hat eine künstlerische Laufbahn eingeschlagen, Schauspiel, Theater- und Filmwissenschaft studiert und lebt und arbeitet in München.

Sein Nachfolger Thomas Ahne ist ebenso ein Vollblutmediziner wie Thomas Honeck, auch er ist mit Leib und Seele für die Patienten da. Däumchendrehen ist für den Notfall- und Arbeitsmediziner Thomas Honeck jedenfalls nichts, und so wird er in der verbleibenden freien Zeit auch weiter seine Frau bei ihrer Arbeit für den Verein „Hilfe für Osteuropa“ unterstützen.

Gerade hätten sie eine Klinik in St. Blasien, die geschlossen wurde, ausgeräumt, das Lager der „HfO“ sei voll, berichtet Thomas Honeck. Im Lauf des Frühjahrs wird es wieder einen Hilfsgütertransport nach Osteuropa geben, und im Sommer will er auch wieder selber mit seiner Frau und dem Hilfstrupp nach Rumänien und Moldawien unterwegs sein. Auch in der Haiti-Hilfe ist Thomas Honeck engagiert.

Gerne verbringt er Zeit mit den mittlerweile acht Enkelinnen und dem zweijährigen Enkelsohn, doch gefeiert wird dieser Geburtstag eher ruhig. Digital und virtuell, wie es in den heutigen Zeiten eben kaum anders geht.