Todtnau Skifahren gibt es nicht zum Nulltarif

Da Julian Probst sein Bruder ist, hatte sich Adrian Probst in dem Verfahren für befangen erklärt und gibt aus diesem Grund nun auch den Vorsitz im Liftverbund ab. Der turnusmäßige Wechsel im Vorstand, der im April nach drei Jahren ohnehin angestanden hätte, ist nun vorgezogen worden, weil Julian Probst im März mit seiner Arbeit beginnt. „So sind die Weichen gestellt, dass der neue Geschäftsführer und der Vorsitzende des Liftverbunds von Anfang an zusammenarbeiten können“, sagt Adrian Probst.

In den vergangenen drei Jahren ist auch eine umfassende Restrukturierung – unter anderem ein neues Tarifgefüge – eingeleitet worden, an die Julian Probst und Johannes Albrecht nun anknüpfen werden. „Trotz der starken Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und des schlechten Wetters während der Weihnachtsferien war der Dezember 2021 der umsatzstärkste Dezember seit zehn Jahren“, berichtet Adrian Probst. Natürlich mache sich dabei auch positiv bemerkbar, dass Gratis-Gästekarten nicht mehr im Skigebiet Feldberg akzeptiert werden. „Bei einem kommunal getragenen Skigebiet müssen wir auch immer die Belange der örtlichen Bevölkerung im Blick haben“, sagt Adrian Probst. „Und solange ein Skigebiet auch aus Steuermitteln finanziert wird, werden wir dies in besonderer Verantwortung tun“, ergänzt Johannes Albrecht.

„Wenn Wintersport am Feldberg auch noch in den kommenden Jahren eine Zukunft haben soll, müssen wir uns auf Neues einstellen, dann sind Wandel und Veränderung generelle Themen, die uns im Skigebiet begleiten werden – dazu gehört eben auch, dass Skifahren nicht zum Nulltarif möglich ist“, so Adrian Probst. Der Feldberg sei bedeutsam für den Tourismus – „deshalb wünschen wir uns auch Unterstützung und Rückenwind seitens der Politik bei der Weiterentwicklung und Modernisierung unseres Skigebiets“. „Wir sind überzeugt, dass der Schwarzwald das schafft – wenn alle Partner in der Region an einem Strang ziehen“, fügt er hinzu.

Die Zahlen aus dem Dezember stimmten positiv: „Auch wenn uns die Verluste aus dem ausgefallenen Corona-Winter 2020/2021 stark getroffen haben, zeigen die Dezemberzahlen nun, dass unsere Entscheidungen richtig waren und wir auf einem guten Weg sind, um dem Skigebiet einen Weg in die Zukunft zu ebnen.“