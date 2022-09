Todtnau Spatenstich nach fünf Jahren Arbeit

„Idealer Ort für eine Hängebrücke“

Investor Günter Eberhard als Leiter der Eberhard-Gruppe mit Stammsitz in oberschwäbischen Riedlingen berichtete, vor Jahren mit seiner Ehefrau in der Gegend vorbeigekommen zu sein. Beim Anblick der Wasserfälle entstand bei ihm der Gedanke, dass hier eine ideale „Location“ für eine Hängebrücke vorhanden sei. Nach der Kontaktaufnahme zum Bürgermeister und Hauptamtsleiter Keller sei für ihn zu spüren gewesen: „Diese Menschen hier passen zu uns, hier würden wir als Bauherr auch in der Gemeinde willkommen sein.“ Seine Firma könne hier auf die Wünsche der Gemeinde und der Bürger eingehen. Er sagte: „Wir bekommen hier sicher auch ein gutes Projekt hin.“ Auch sein Team sei sehr engagiert gewesen, die meisten Wünsche konnten in das Bauvorhaben eingearbeitet werden.

Projektleiter Roland Haag berichtete von der ganzjährigen Öffnung der Brücke und sagte: „Die Brückenbegehung soll in der Kulisse des Wasserfalls ein Erlebnis für die Besucher sein.“ Auf der Brücke besteht ein Panorama von 365 Grad. Er freute sich: „Das wird eine grandiose Brücke werden. Wir wollen hier etwas schaffen, das den Gästen ermöglicht, diese wunderbare Landschaft kennenzulernen.“ Auch sei die Brücke ideal auf den Wanderwegen erreichbar. Ebenfalls wird ein Gebäude mit Toilettenanlagen errichtet, hier wird mit den Tourismusverantwortlichen eine Anlaufstelle für alle Gäste in Todtnau geschaffen. Dies sei der Anfang einer einmaligen Kooperation, womit der Gemeinde als Win-Win-Situation künftige Möglichkeiten entstehen können. Er meinte: „Hier soll eine Welt entstehen, bei der noch in fünfzig Jahren Jung und Alt dabei sind.“