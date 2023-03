„Ja“ zu Fertigteilbauweise

Das Brückenbauwerk am Staubfreiweg soll in Fertigteilbauweise ausgeführt werden. Damit hat sich das Gremium für ein Nebenangebot des zweiten Bieters entschieden: mit 285 874 Euro liege dieses deutlich unter den Angeboten der anderen Bieter, hieß es im Rat. Einen Großteil der Investition – fast 250 000 Euro – übernimmt die Stadt. Die Förderhöhe beträgt 65 000 Euro. Die ausführende Firma habe versprochen, dass die aus drei Teilen bestehende Brücke in Aftersteg innerhalb von drei Wochen errichtet werde.