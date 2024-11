Todtnau: Stadt Todtnau ehrt und verabschiedet Mitarbeiter

Mit Marita Steinebrunner wurde auch die ehemalige Leiterin des Pflegeheims in den Ruhestand verabschiedet. Nach dem sie bereits 2022 in die Ruhephase der Altersteilzeit eingetreten war, ist nun der offizielle Rentenbeginn eingetreten. Sie hat das Pflegeheim ab 2009 geleitet und viele Herausforderungen begleitet. Neben ihrem steten Streben nach fachlicher Kompetenz, was sich durch zahlreiche Weiterbildungen zeigt, sei Steinebrunner auch in ihrer Freizeit mit sozialen und ehrenamtlichen Aufgaben gut ausgelastet.

Ein besonderer Dank galt auch dem langjährigen ehemaligen Personalratsvorsitzenden Mario Bernauer, der bei der letzten Personalratswahl im Sommer nicht mehr für das Amt kandidiert hatte. Bernauer habe in den 14 Jahren im Personalrat der Stadt Todtnau sehr viele Personalwechsel, Ausarbeitungen von Dienstanweisungen und Jahresabschlussfeiern begleitet, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.