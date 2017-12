Todtnau Starke Frauen im Einsatz für andere

Todtnau (aq). Die im 19. Jahrhundert vielgestaltigen Gruppierungen des kirchlichen und sozialpolitischen Engagements katholischer Frauen mündeten 1903 in einen diözesanübergreifenden Katholischen Frauenbund (heute KFB). Dieser Dachverband wurde einige Jahre später mit einer zweiten Gruppierung erweitert. Diese aus den christlichen Müttervereinen rekrutierende Gemeinschaft konnte in Todtnau und der Talschaft des oberen Wiesentales Fuß fassen. 1968, nach Verabschiedung einer neuen Satzung, trat sie unter dem heute geläufigen Namen Katholische Frauengemeinschaft (kfd/Pfarrverband St. Johannes, Todtnau) auf.

Der bedeutende Pfeiler auch in der lokalen Frauenbewegung hatte seinen Ursprung ein Jahr vor Ende des Ersten Weltkriegs, wo zahlreiche Ortsgruppen als zweite Säule des heute über 500 000 Mitglieder zählenden Verbands innerhalb der katholischen Frauenbewegung entstanden. So auch in Todtnau, wo sich schon zuvor Frauen im sozial-caritativ orientierten Elisabethenverein engagierten. Hinzu kamen Arbeiterinnen, die im benachbarten Zeller Katholischen Arbeiterinnenverein organisiert waren.

Das unlängst im kleinen Rahmen stattgefundene Jubiläumsfest der kfd ließ erkennen, dass einer der ältesten Todtnauer Vereine es an gesellschaftlichem Engagement und mutigem Einsatz für die Schwachen nicht missen ließ. Als „Erzbruderschaft christlicher Mütter“, so die Beurkundung, verlief die Gründung nicht geradlinig. So beantragte 1912 das Todtnauer Pfarramt beim Erzbischöflichen Ordinariat die Zulassung einer Marianischen Frauenkongregation. Dieses Gesuch wurde von Freiburg abgewiesen, jedoch die Gründung eines Müttervereins angeregt. Dahinter stand sicher die Überzeugung, dass neben der „Erhaltung und Ausübung des Glaubens“ die Müttervereine mit ihrer religiösen und sozialen Ausrichtung besser am Platze wären. Erst im Sommer 1917 erfolgte die Zulassung. Die Ausgangsbasis des ehemaligen Todtnauer Müttervereins und der heutigen Katholischen Frauengemeinschaft, nämlich Religiosität/gesellschaftspolitischer Einsatz, zeichnet die rund 80 Mitglieder umfassende Gruppe bis auf den heutigen Tag aus.

Eine Leitlinie, wie die kfd-Vorsitzende Elisabeth Behringer mit einem Verweis auf das im Spätherbst stattgefundene Jubiläumsfest in Rust unter dem Motto „Echt stark – 100 Jahre kfd“ im Gespräch unterstreicht. Dort trafen sich über 5000 Frauen, darunter auch zahlreiche Mitglieder aus der Todtnauer Gemeinschaft. Einer der mitgliederstärksten Verbände im bundesdeutschen Verbandskatholizismus weist im Erzbistum Freiburg 51 000 Mitglieder auf, die in 622 Gruppen organisiert sind, skizziert die rührige Vorsitzende die Verbandsstruktur. Zur Seite stehen ihr im Vorstandsteam Sonja Knobel-Glaisner, Gisela Frankenberger und Edelgard Corona.

„In einer Gesellschaft und einer Kirche, die sich stark wandeln, brauchen Frauen eine starke und laute Stimme“, so die Bundesvorsitzende Mechthild Heil. Auch vor „heißen Themen“ macht man bei der kfd keinen halt. Dazu zählt die seit langem geführte Diskussion um das Diakonat der Frau. Man scheut sich auch nicht, sozialpolitische Brennpunkte in Angriff zu nehmen. Die Unterstützung von Frauen, die materiell und seelisch in Not geraten sind und allein gelassen werden, zählt ebenso dazu wie das Projekt „Einstieg-Umstieg-Aufstieg“, das Frauen beim beruflichen Wiedereinstieg nach der Familien- und Pflegezeitunterbrechung hilft.

Die kontinuierliche Arbeit schlägt sich im Jahresprogramm der 100 Jahre alten Frauengemeinschaft nieder. Dies reicht vom Frauenfrühstück, dem Austausch von Frau zu Frau, der Gestaltung von Messen im Altersheim, der Betreuung alter Menschen, Ausflügen, Feiern von Festen im Jahreszyklus, der Zusammenarbeit in der Ökumene mit Frauen aus der evangelischen Gemeinde bis zur Frauenfasnacht.

Großen Stellenwert nimmt das soziale Apostolat der kfd-Todtnau ein. So wird mit Spenden, Beiträgen und Erlösen aus Veranstaltungen „Frauen in Wohnungsnot“ geholfen. Das Haus für krebskranke Kinder und die Aktion Tigerente, ein Sozialprojekt für Kinder, deren Eltern an Krebs erkrankt sind, nennt Elisabeth Behringer einige Aktionen, die aus Todtnau Unterstützung erfahren.

„Gemeinschaft erleben, mitmachen, sich im Rahmen der Möglichkeiten einbringen“ – dieser rote Faden durchzieht die Geschichte der Katholischen Frauengemeinschaft. Es waren nach dem politischen Zusammenbruch von 1945 Agnes Baumgartner und danach Lydia Buck, die Verantwortung übernahmen und die Gemeinschaft „der starken Frauen“ mit Leben füllten, würdigt Elisabeth Behringer die Aktivitäten ihrer Vorgängerinnen.