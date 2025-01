Todtnau: Start ins Jubiläumsjahr ist geglückt

„Todtnauer Bier“ angezapft

Für großes Amüsement sorgten die Vertreter des „Bier-Komitees“ um Andreas Keller und Klaus Eckert. Letzterer präsentierte wie ein Marketing-Profi das extra zum Stadtjubiläum gebraute „Todtnauer Bier“, ein hopfengestopftes Pils, wie er fachmännisch erklärte. „Des isch e Wahnsinns-Bier“, sagte er und steckte mit seiner Begeisterung sogar den Weinliebhaber Fiedel an. 3000 Liter vom naturtrüben Bier wurden in der Familienbrauerei Rogg in Lenzkirch gebraut, dort liege auch das Rezept im Tresor. Leider wurde die Rezeptur des damals in Todtnau gebrauten „Volksbräus“ von Andreas Kellers Urgroßvater nicht mehr gefunden. Verkauft wird das Bier im Schmidts Markt in Todtnau und bei Stib-Gritsch in Schönau. Passende Gläser und Bierdeckel präsentierte Eckert ebenfalls. Am Neujahrsempfang zapfte Fiedel das Fass an, und jeder konnte probieren.

Zwei Bürgermedaillen

Den ehemaligen Stadträten Thomas Baur und Gerhard Michler wurde die Bürgermedaille der Stadt verliehen. Baur (SPD) war 30 Jahre im Gemeinderat aktiv und in verschiedenen Ausschüssen vertreten, Michler (FW) war 45 Jahre im Rat und in insgesamt in 19 Ausschüssen tätig. „Die Verleihung erfolgt in Würdigung und Anerkennung des von echtem Bürgersinn getragenen vielfältigen, außerordentlichen kommunalpolitischen und gesellschaftlichen Engagements auch mit überörtlicher Wirkung zum Nutzen der Stadt Todtnau und ihrer Bürgerschaft“, so Fiedel. Er dankte den beiden Stadträten, die vom Publikum lang anhaltenden Applaus erhielten.