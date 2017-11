Todtnau Stimmgewaltig den Kirchenraum gefüllt

Todtnau (mkl). Seit 25 Jahren existiert mittlerweile der Gospelchor in Todtnau, und er kann mit 45 Aktiven eine stattliche Mitgliederzahl vorweisen. Wie beliebt der Chor in Todtnau ist, zeigte sich in der restlos ausverkauften katholischen Kirche am Samstagabend, denn der Gospelchor Todtnau feierte dort mit einem großen Konzert sein Jubiläum. Mit Stolz blickt die Vorsitzende Ursula Michler auf 25 Jahre Chorgeschichte zurück. „Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten. Musik spendet Freude: dem der sie macht, und dem, der sie hört“, so Ursula Michler in ihrem Grußwort.

Mit dem äußerst gefühlvollen Stück „Amazing Grace“ zeigte bereits der Auftakt, wie gut die Akustik in der wunderschön dekorierten und ausgeleuchteten Kirche ist. Unter der kundigen Leitung von Chorleiter Herbert Kaiser präsentierte der stimmgewaltige Chor im ersten Teil des Abends Stücke wie „His Eye is on the Sparrow“, „Total Praise“ oder „All Around“. Als besonderen Leckerbissen des Abends präsentierte der Verein die amerikanische Sängerin und Songwriterin Elisabeth Brown ( Tiza B.), die bereits mit Phil Collins und Meceo Parker auf der Bühne stand, im Duett mit Malcom Green, der in Bern an der Musikhochschule studierte und Jazzgesang, Querflöte sowie Saxophon unterrichtet. Gemeinsam mit dem Gospelchor Todtnau liefen beide Musiker zur Hochform auf, füllten stimmgewaltig den Raum und brachten die Zuschauer dazu, aufzustehen, mitzutanzen und sich am Groove des Gospels zu begeistern. Stücke wie „In the morning time“ und „Shake the devil off“, aber auch „Going to another Level” begeisterten nachhaltig und trugen zu einem gelungenen Jubiläumskonzert bei.

Die Handschrift von Herbert Kaiser, der als Chorleiter die Stücke für den Gospelchor arrangiert hatte, trug ihren Teil zu dieser hervorragenden Leistung bei.