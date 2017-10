Todtnau St.Wendelin erstrahlt im neuen Glanz

Todtnau-Geschwend (aq). Die 1907 geweihte neue Geschwender Pfarrkirche im Schönauer Kirchenverband, die zu Ehren des heiligen Wendelin und des Patrons der Präger Kapelle dem heiligen Gallus geweiht worden ist, versinnbildlicht eine Verankerung in der Region, die maßgeblich eine Prägung von der Land- und Forstwirtschaft erfuhr.

Der heilige Wendelin ist Patron der Bauern, Hirten, Landarbeiter und Schäfer, des Viehs und seit neuestem auch der Umwelt. Im saarländischen St. Wendel befindet sich hinter dem Altar sein Hochgrab. Anlässlich seines 1400sten Todestages finden vom 15. Oktober bis zum 1. November die Wendelinus-Wallfahrtswochen statt.

Die Bedeutung dieses Gottessuchers und Seelenhirten bildete im von Pfarrer August Schuler zelebrierten Hochamt die zentrale Mitte, begleitet von den Kirchenchören Geschwend und Wieden. Gleichzeitig konnten sich die zahlreichen Gläubigen am Patrozinium von der gelungenen Renovierung des Gotteshauses überzeugen. Das in einem hellen Farbton komplett gestrichene Kirchenschiff vermittelt dem Besucher Wärme und Geborgenheit und reflektiert bei Sonneneinwirkung sehr schön die Farbskalen der bunten Kirchenfenster. Die Apsis ist in einem goldenen Farbton gehalten.

Ein neuer Ambo, der aus dem Stein des Seitenaltars entstand, passt sich harmonisch dem Hauptaltar an. Dafür wurden die Flanken des alten Ambos am Ausgang der Kirche angebracht. Nicht weniger gelungen sind die Versetzung des Kreuzweges und die zentrale, einsichtige Platzierung der Reliefbilder aus dem ehemaligen Hochaltar des Südtiroler Holzbildhauers Stufflesser.

Der Hauptanteil der Renovierung lag bei einer Erneuerung der elektrischen Leitungen. Hinzu kam die Installation von Heizstrahlern sowie der Einbau einer neuen Mikrophonanlage. Zur Behandlung der Holzböden mussten die Bänke ausgebaut werden, die ebenfalls eine gründliche Sanierung erfuhren. Viele tatkräftige Hände trugen zur Renovierung der Pfarrkirche bei, dankte Pfarrer Schuler dem Gemeindeteam, den Helfern und nicht zuletzt den Handwerkern aus der Region. In diesen Dank schloss er auch den Mitarbeiter des erzbischöflichen Bauamtes Braun mit ein.