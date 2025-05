Todtnau: Süße Kunstwerke zum Vernaschen

Ein dunkler Biskuitboden, Kirschen, Sahne, Schwarzwälder Kirschwasser und Schokoladenspäne sind die Hauptzutaten der süßen Spezialität. Es traten nach der Promirunde, in der sich auch Todtnaus Bürgermeister Oliver Fiedel tapfer schlug, Profi- und Amateure in mehreren Runden gegeneinander an.

Spannende Aufgabe

Moderiert wurde die Veranstaltung von Stefan Lubowitzki. Zur Unterhaltung nach dem Wettbewerb begrüßten die Besucher begeistert Hansy Vogt, den Sänger und Kirschtortenbotschafter. Erstmals in der Jury war Lena Kaltenbach, Konditormeisterin von der Löwen Patisserie in Schönwald. Sie zeigte sich total begeistert von dieser Aufgabe: „Eine tolle Erfahrung war das, sehr spannend und sehr gut organisiert“. Sie habe sich an den „Profi-Juroren“ orientiert, die von Anbeginn dabei sind. So sei alles viel „zackiger“ vor sich gegangen, als sie gedacht hatte.