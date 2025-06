Todtnau-Todtnauberg: Ein beachtenswertes Konzert mit Knalleffekten

Italo Pop Classics

Populäre Stücke bestimmten diesen zweiten Teil: „Sir Duke“ von Stevie Wonder, eine Hommage an Duke Ellington etwa, oder das Medley mit Klassikern der italienischen Popmusik von „Sara perche ti amo“ bis zu „Gloria“. Höhepunkt bei „Sir Duke“ war der Soloteil im Dixie-Stil, den Michael Keller (Posaune), Kim Keller, Kathrin Thoma (beide Trompete) und Nathalie Thoma (Klarinette) musikalisch gestalteten.

Mit dem „Luftballon-Polka“ hatte die Trachtenkapelle auch ein humoristisches Stück in ihr Programm aufgenommen. Georg Mühl verließ seinen Platz am Schlagwerk, um mit Kopfhörern ausgestattet in die erste Reihe zu rücken, um seine Rolle als Knallcharge zu spielen. An einigen Stellen der Polka berührte er mit einem spitzen Gegenstand einen Luftballon, dessen Knall Bestandteil des Stückes wurde. Zum Abschluss seines vergnüglichen Auftritts wurde ihm ein großer Luftballon gereicht.

Das Konzert endete mit einem Marsch von Karol Pádivý – „Textilaku“, der den Fleiß, den Zusammenhalt und die Präzision der Fabrikarbeiter einfängt. Das Ensemble spielte die „Paula Polka“ von Lukas Bruckmeyer als Zugabe, der mit seiner Komposition eine Liebeserklärung an sein Lieblingsgetränk, die Paulaner „Spezi“, geschaffen hat. Die Flötistin Saskia Rees sang – vom Berger Klangkörper musikalisch begleitet – „Wunder gibt es immer wieder“ von Katja Ebstein.