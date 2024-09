Todtnau-Todtnauberg: Tourismus mit neuen Konzepten lebendig erhalten

Die beiden Betriebe sehen sich nicht als Konkurrenz, sondern als sinnvolle Ergänzung, da sie unterschiedliche Gäste ansprechen, heißt es in der Mitteilung. Die Herausforderung für den gesamten Ort sehen beide darin, Todtnauberg lebendig zu halten und dies möglichst gemeinsam anzugehen. Ein wichtiger Aspekt dabei sei, dass ein Teil der Kurtaxe an den Verein „Liebenswertes Todtnauberg“ gehe, der sich um die Dorfverschönerung kümmert und den Standort für Bewohner und Gäste attraktiver macht. Genauso wichtig sei es, dass mehr Tages-Touristen in den Ort gelockt werden. Konkrete Ideen, wie das gelingen könnte, gibt es: So soll der bisherige Bügellift am Stübenwasen durch einen Sessellift ersetzt werden, damit dieser auch im Sommer genutzt werden kann, zudem ist die Sommernutzung durch eine Mountain-Cart-Strecke geplant, welche im Winter als Schlittenstrecke genutzt werden kann. Weiterhin soll der Rundweg um die Hängebrücke so erweitert werden, dass er durch den Ort führt.