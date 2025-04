Todtnau: Trachtenkapelle Präg in Frauenhand

Wahlen: In Ihren Ämtern bestätigt wurden Heidi Maier (Schriftführerin), Helmut Harter (Aktivbeirat) und Fabio Seybold (Vereinsdiener). Dem scheidenden Vorsitzenden Peter Lais, der elf Jahre den Posten mit viel Geschick und Herzblut ausgeübt hat, wurde ein Präsent überreicht.

Termine: 1.Mai, Maiwecken in Präg; 14. Mai, Gottesdienst für verstorbene Mitglieder, Kapelle Präg; 18. Mai, Kurkonzert in Präg; 1. Juni, Kurkonzert Pavillon Todtnau; 22. Juni, Sternenmarsch am Stadtfest in Todtnau; 6. Juli, Straßenfest in Schönau; 20. Juli, Festakt Jubiläum Feuerwehr Präg/Herrenschwand; 2. August, Gletscherhock in Präg; 19. Oktober, Kurkonzert in Präg.