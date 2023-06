Todtnau Trauer um Bernhard Laile

„Die Rätschgoschen waren ihm immer wichtig, auch zuletzt hat er sich immer wieder dafür engagiert“, betont Zunftmeister Jürgen Wehrle. 2019 haben die Rätschgoschen – zusammen mit Bernhard Laile – ihre Jubiläums-CD aufgenommen. In diesem Jahr trat Laile in der Zugabe auf und sang zwei Lieder, was ein Höhepunkt des Auftritts war.

Viel geleistet für die Narren

Und auch darüber hinaus war er närrisch sehr aktiv: Knapp 30 Jahre war er aktiv bei den Schatzgräbern, davon zehn Jahre als Vorsitzender, wofür er auch zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte erhielt er den Verbandsorden in Silber für seine musikalische Tätigkeit in der Narretei. Zudem war er in früheren Jahren mit vielen Auftritten auf der Bühne des Besenbinderballs zu sehen, meistens mit einem musikalischen Part, wie Wehrle erzählt.