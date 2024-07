Todtnau: Trauer um Visionär Heinz Zahoransky

Er wurde am 7. September 1928 geboren und besuchte die Volksschulen in Todtnau und Schönau. An der Technischen Hochschule in Karlsruhe schloss er 1954 sein Studium im Fach Maschinenbau mit der Diplomprüfung ab. Eine zweite Zeit an der Hochschule schloss er 1958 mit der Promotion ab.

Aufschwung der Firma

Im Jahr 1959 trat Heinz Zahoransky zunächst als Angestellter in den väterlichen Betrieb ein und wurde noch im selben Jahr neben seinem Stiefbruder weiterer Geschäftsführer. Ab dem Jahr 1963 führte Heinz Zahoransky für mehr als 30 Jahre die Firma alleine und schuf die Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung des heute weltumspannenden Konzerns. In den ersten Jahren unter Heinz Zahoranskys Führung erlebte das Unternehmen mit vielen Neukonstruktionen, größtenteils nach seinen Ideen, einen einmaligen Aufschwung. Großen Wert legte der Verstorbene auf den weltweiten Kontakt mit Kunden und investierte in den Ausbau der Fabriken. Zahoransky wurde auch für sein soziales Engagement geschätzt. Schon früh war ihm bewusst, dass seine Mitarbeiter ein wesentlicher Quell des Unternehmenserfolgs sind. Bereits im Jahr 1959 führte er das betriebliche Verbesserungswesen ein, bei dem die umgesetzten Effizienz- und Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter prämiert werden. Im Jahr 1970 wurde zudem das Zahoransky-Firmenhilfswerk gegründet, in dem Mitarbeiter und Unternehmen gemeinsam für soziale Einrichtungen spenden. Zahoransky trat im Jahr 2005 nach 46 Jahren erfolgreicher Geschäftsführung als Vorstand des Unternehmens zurück und wurde zum Ehrenbürger der Stadt Todtnau ernannt. 2012 erhielt er die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg und den Freiburger Entrepreneur-Preis. Nicht zuletzt durch sein soziales Engagement wurde Heinz Zahoransky im Jahr 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Noch bis 2012 war er im Aufsichtsrat des Unternehmens tätig, bevor er in den verdienten Ruhestand ging.