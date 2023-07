Todtnau Tschany: „Ich bin kein Spaßkandidat“

Der berufliche Werdegang

Er gibt zu, dass er keine Verwaltungserfahrung hat, sehe darin aber kein Problem. Seine Ausbildung als Bäcker hat er nicht abgeschlossen. Einige Jahre hat er als Maschinenbediener gearbeitet. Aktuell ist er als Zeitungszusteller sowie selbstständig im Hausmeister- und Reinigungsbereich tätig. „Und ich pflege meine demente Mutter“, sagt er.

Warum er so oft kandidiert

Bereits zum elften Mal kandidiert Tschany nun als Bürgermeister. In all seinen Wahlen erhielt nur wenige Stimmen, in Hasel keine. Bis auf die Kandidatur in Hasel im vergangenen Jahr ging es dabei immer um Ämter im Ortenaukreis, wo er wohnt. Warum also jetzt in Todtnau? „Wie in Hasel sehe ich auch hier die Chance, dass auch ein auswärtiger neutraler Kandidat gewünscht sein könnte“, erklärt der Vater einer Tochter. Todtnau selbst habe er vor seiner Kandidatur noch nie besucht, aber er kennt Titisee und ihm gefalle die Gegend. Erst spät habe ihn ein Bekannter auf die Wahl in Todtnau aufmerksam gemacht und so ging die Bewerbung auch erst am letzten Tag der Frist ein. An den vergangnen zwei Samstagen habe er die Stadt besucht und sei mit den Bürgern ins Gespräch gekommen.