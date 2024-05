Todtnaubergs Ortsvorsteherin Franziska Brünner wollte wissen, wie sich die Stadt zu den Anschuldigungen zu belastetem Straßenaufbruchmaterial in einem SWR-Beitrag positionieren soll. Brünner berichtete: „Ich weiß, dass der Parkplatz am Radschert nicht mit belastetem Straßenaufbruchmaterial hergestellt wurde und, dass es dort nur zwischengelagert wurde.“ Brünner weiter: „Der TV-Beitrag suggeriert etwas anderes und Gäste haben jetzt viele Fragen.“ Es sei besser, wenn die Gesamtstadt eine Stellungnahme abgebe, schlug die Ortsvorsteherin vor. Bürgermeister Oliver Fiedel bestätigte, dass es durch die Glasfaserkabel-Verlegung Straßenaufbruchmaterial gebe. Dieses werde aber regelmäßig beprobt. „Grenzwerte werden von unserer Seite nicht überschritten“, versicherte er. Richtig sei, dass die Stadtverwaltung dem Sender eine Stellungnahme abgegeben habe, so Fiedel. Auch Fachbereichsleiter Merz bestätigte, dass bei der Anlage des Parkplatzes Radschert in Todtnauberg kein Ausbruchmaterial eingebaut worden sei: „Es wurde alles im Rahmen der zulässigen Werte gebaut.“ Auf die Frage des Gemeinderates Bernd Schneider, CDU, nach Beprobungsprotokollen antwortete Fiedel: „Das ist alles einsehbar. Wir wollen nichts vertuschen.“ Eine Frage wurde letztlich nicht geklärt: Wie geht die Gemeinde mit der unerfreulichen Situation um?