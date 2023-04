Bei einem Unfall zwischen zwei Pedelecs am Donnerstag gegen 17.25 Uhr auf der Bundesstraße 317 zwischen Feldberg und Richtung Todtnau verletzten sich die beiden Fahrerinnen. Die beiden Frauen waren mit ihren Pedelecs vom Feldberg in Richtung Todtnau unterwegs. In Fahl musste die vorausfahrende 64-jährige Frau bremsen, was die 66-jährige Frau hinter ihr zu spät bemerkte. Sie wollte links an der 64-Jährigen vorbeifahren; dabei jedoch berührten allerdings sich wohl die Lenker der beiden Pedelecs und beide Frauen stürzten auf die Fahrbahn, berichtete die Polizei. Die 66-Jährige zog sich unter anderem eine Kopfplatzwunde zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die 64-Jährige wurde an der linken Hand verletzt.